ТРАНСКРИБАЦИЯ, ВИДЕОМОНТАЖ, ФОТОШОП, НАПИСЕНИЕ СТАТЕЙ

Специалист по транскрибации аудио/видео в текст:

В моем активе:

— транскрибация (более 500 часов видео и аудио)

— фотошоп (более 1000 отредактированных фото)

— видеомонтаж (63 видео по 20-40 минут средней сложности)

— статьи в газеты/интернет ресурсы/журналы (более 60 работ)

— разработка уникальных логотипов, названий брендов, слоганов.

Что я могу сделать для вас:

· Корректировка текста, исправление грамматических и орфографических ошибок;

· Создавать авторские материалы, такие как: продающие статьи, пресс-релизы, тексты для e-mail рассылок, статьи о компании.

· Монтаж видео средней сложности (от 1 минуты (для Instagram профиля) до 50 минут)

· Фотошоп: убрать/добавить элементы изображения, сглаживание, детализация, дорисовка.

· Могу разработать для Вас и Вашего бренда уникальный логотип и вирусный слоган/рекламный лозунг).