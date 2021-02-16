Специалист по транскрибации аудио/видео в текст:
В моем активе:
— транскрибация (более 500 часов видео и аудио)
— фотошоп (более 1000 отредактированных фото)
— видеомонтаж (63 видео по 20-40 минут средней сложности)
— статьи в газеты/интернет ресурсы/журналы (более 60 работ)
— разработка уникальных логотипов, названий брендов, слоганов.
Что я могу сделать для вас:
· Корректировка текста, исправление грамматических и орфографических ошибок;
· Создавать авторские материалы, такие как: продающие статьи, пресс-релизы, тексты для e-mail рассылок, статьи о компании.
· Монтаж видео средней сложности (от 1 минуты (для Instagram профиля) до 50 минут)
· Фотошоп: убрать/добавить элементы изображения, сглаживание, детализация, дорисовка.
· Могу разработать для Вас и Вашего бренда уникальный логотип и вирусный слоган/рекламный лозунг).