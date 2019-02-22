Соловьева Марина
Женщина, 37 лет,
родилась 17 марта 1981
+7 (951) 8202749
[email protected] — предпочитаемый способ связи
Skype: marimanya1
Проживает: Ростов-на-Дону
Гражданство:
Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к редким командировкам
Желаемая должность
Ebay Ибэй аккаунтМенеджер, ВА Ebay account manager, VA
Опыт работы:Ведение нескольких Ebay аккаунтов (американских ианглийского)
Опыт продаж по системе дропшиппинг.
Опыт продаж Etsy,Bonanza
Навыки:
Создание Ebay аккаунтов, создание Amazon аккаунтовпродавца и покупателя. Настройка Ebay аккаунтов. Слежение за показателями аккаунтов.
Работа в Amazon Seller central, работа с площадками Etsy,Bonanza
Ручная покупка на Amazon.
Исследование рынка Amazon, поиск лучших товаровна Ebay (вручную, а также с помощью специальных программ Zic Analitics, Chily Hunter)
Работа с разными программами- мониторами (репрайсерами Auto Ds tools, Shopmaster, Hustlgotreal, ознакомлена с Selfrix )
Ведение переписки с клиентами customer support, решение возникшихпроблем (возвраты)
Обращение в службу поддержки (повышение лимиты, проблемы с аккаунтом).
Работа с платежной системой PayPal, кредитными картами,покупка на специализированных сайтах Амазон карт и их применение.
Образование: ВысшееЮФУ (РГУ)
Билогопочвенный факультет, Биолог – эколог(1998-2003)Опыт работы 2004-2017 –инженер эколог. Дополнительные навыкиMs Office /GoogleDoc's, ExelPayPal,E-payments, PayoneerEnglish IntermediateРабота с почтой и сервисами