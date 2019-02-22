VА, ВА, виртуальный ассистент Ebay Amazon

Соловьева Марина

Женщина, 37 лет,

родилась 17 марта 1981

+7 (951) 8202749

[email protected] — предпочитаемый способ связи

Skype: marimanya1

Проживает: Ростов-на-Дону

Гражданство:

Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность

Ebay Ибэй аккаунтМенеджер, ВА Ebay account manager, VA

Опыт работы:Ведение нескольких Ebay аккаунтов (американских ианглийского)

Опыт продаж по системе дропшиппинг.

Опыт продаж Etsy,Bonanza

Навыки:

Создание Ebay аккаунтов, создание Amazon аккаунтовпродавца и покупателя. Настройка Ebay аккаунтов. Слежение за показателями аккаунтов.

Работа в Amazon Seller central, работа с площадками Etsy,Bonanza

Ручная покупка на Amazon.

Исследование рынка Amazon, поиск лучших товаровна Ebay (вручную, а также с помощью специальных программ Zic Analitics, Chily Hunter)

Работа с разными программами- мониторами (репрайсерами Auto Ds tools, Shopmaster, Hustlgotreal, ознакомлена с Selfrix )

Ведение переписки с клиентами customer support, решение возникшихпроблем (возвраты)

Обращение в службу поддержки (повышение лимиты, проблемы с аккаунтом).

Работа с платежной системой PayPal, кредитными картами,покупка на специализированных сайтах Амазон карт и их применение.

Образование: ВысшееЮФУ (РГУ)

Билогопочвенный факультет, Биолог – эколог(1998-2003)Опыт работы 2004-2017 –инженер эколог. Дополнительные навыкиMs Office /GoogleDoc's, ExelPayPal,E-payments, PayoneerEnglish IntermediateРабота с почтой и сервисами