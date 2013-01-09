Помощник СЕО, админ сайт, модератор игр

Работа со ссылочной массой (англоязычный сегмент интернета):

• работа с биржами веб-мастеров

• поиск предложений по покупке продажи ссылок, по заданным параметрам

• отбор ссылок, соответствующих заданным параметрам

• работа с линк брокерами

• общение с веб - мастерами

• введение переписки

• поиск и отбор по размещению баннеров, рекламы, статей и т. д.

• опыт работы с биржами трафика – мониторинг рекламной компании

• опыт работы с сео надстройками для гугл.ком и фаер фокс

• администрирование сайта