Помощник СЕО, админ сайт, модератор игр
Работа со ссылочной массой (англоязычный сегмент интернета):
• работа с биржами веб-мастеров
• поиск предложений по покупке продажи ссылок, по заданным параметрам
• отбор ссылок, соответствующих заданным параметрам
• работа с линк брокерами
• общение с веб - мастерами
• введение переписки
• поиск и отбор по размещению баннеров, рекламы, статей и т. д.
• опыт работы с биржами трафика – мониторинг рекламной компании
• опыт работы с сео надстройками для гугл.ком и фаер фокс
• администрирование сайта
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