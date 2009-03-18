Старательно перевожу, англичанка в душе :)

МАРИНА СЕРГЕЕВНА ЗАЙЦЕВА

Украина, Севастополь, Л.Толстого, 29, кв. 4

E-Mail: [email protected], [email protected]

icq: 380614320

Моб. тел: 8 (050) 6554793

ЦЕЛЬ Англо-русские текстовые переводы, коррекция (родной язык - русский)

ОПЫТ РАБОТЫ

2008 – по наст. время ООО «КУА «ПАРАНГОН» - специалист по управлению активами:

- разработка схем финансирования строительства новых объектов;

- сопровождение процесса выпуска, размещения и обращения ценных бумаг эмитентов;

- взаимодействие с потенциальными инвесторами, в т.ч. нерезидентами, контроль за выполнением заключенных договоров;

2009 – по наст. время The TranslatorPub Team, Weblancer, фрилансер-переводчик

Оперативность в выполнении текстовых переводов, отличное качество, подкрепленное профессиональными знаниями английского языка

ОБРАЗОВАНИЕ

2001 - 2006

Севастопольский Национальный Технический Университет

• Специальность – «Финансы», магистр

• Диплом с отличием, по окончанию университета получила квалификацию переводчика-референта в сфере профессиональных коммуникаций (английский)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Январь – Март 2007

Центр повышения квалификации (г. Севастополь)

Успешно закончила краткосрочные курсы и получила свидетельство о языковой подготовке в сфере деловых коммуникаций (английский язык)

Июнь – Октябрь 2007

Проект USAID «Экономическое развитие городов» (г. Киев / Чешская республика)

Успешно закончила обучающую программу, получила практический зарубежный опыт. По рекомендации экзаменационной комиссии присвоена квалификация специалиста по вопросам привлечения инвестиций

Март-июнь 2008

Лингвист-центр (г. Севастополь)

Прошла повышение квалификации на краткосрочных курсах для продвинутого уровня владеющих английским языком (advanced level)

Декабрь 2008

Украинский институт развития фондового рынка (г.Киев)

Обучение на получение сертификата специалиста фондового рынка

Июнь 2008 - по наст. время

Успешный опыт индивидуального обучения английскому языку, англо-русские переводы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• Опыт работы в ОС Windows

• Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Trados

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

• Английский, экономический, деловой – отличный уровень

• Украинский свободно

ПРОЧЕЕ

Дата рождения: 15.06.1984 г.

Не замужем, детей не имею.

Вредные привычки отсутствуют.

Целеустремленная, ответственная, порядочная. Амбициозна.

Коммуникабельна, легко нахожу контакты с любыми людьми.

Увлекаюсь изучением иностранных языков, люблю путешествовать.