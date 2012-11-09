marina-121089

Марина Костюк marina-121089

 
34 годаРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
маркетинговые услуги, фотообработка, набор текста

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, ФАКУЛЬТЕТ РЕКЛАМЫ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ МАРКЕТИНГ В КРАСНОДАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

ОПЫТ РАБОТЫ: маркетологом – 4 месяца, менеджером по работе с клиентами – 2 месяца

УМЕНИЯ И НАВЫКИ:

- РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА;

- РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ;

- РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ;

- РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ;

- РАЗРАБОТКА АНКЕТЫ КЛИЕНТА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ;

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА ДЛЯ ЛОГОТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК (MS WORD, MS EXCEL, POWER POINT, INTERNET, PHOTOSHOP, 1С, FILEMAKER), ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, КОММУНИКАБЕЛЬНАЯ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ, НАСТОЙЧИВАЯ В ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, СПОСОБНАЯ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, ЛЕГКООБУЧАЕМАЯ.

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