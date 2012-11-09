marina-121089

Марина Костюк marina-121089marina-121089
ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, ФАКУЛЬТЕТ РЕКЛАМЫ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ МАРКЕТИНГ В КРАСНОДАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ОПЫТ РАБОТЫ: маркетологом – 4 месяца, менеджером по работе с клиентами – 2 месяца
УМЕНИЯ И НАВЫКИ:
- РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА;
- РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ;
- РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ;
- РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ;
- РАЗРАБОТКА АНКЕТЫ КЛИЕНТА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ;
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА ДЛЯ ЛОГОТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК (MS WORD, MS EXCEL, POWER POINT, INTERNET, PHOTOSHOP, 1С, FILEMAKER), ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, КОММУНИКАБЕЛЬНАЯ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ, НАСТОЙЧИВАЯ В ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, СПОСОБНАЯ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, ЛЕГКООБУЧАЕМАЯ.