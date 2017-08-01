Цель: получение работы в должности копирайтера
Образование:
1996-2001 Иркутский госпедуниверситет филологический факультет по специальности «Филология*» квалификация «Учитель русского языка и литературы»
Дополнительное образование:
Секретарь-референт
Закройщик-портной
Послевузовское образование: окончена аспирантура, кандидатский минимум сдан
Диссертация готовится к защите
Повышение квалификации:
Апрель 2014 до 20 июня 201, ЦИМПО, 4 «Преподавание предмета по ФГОС»
стаж организация должность
Январь2014-апрель 2014 МОУ СОШ № 8 Учитель русского языка и литературы
Ноябрь 2013-декабрь 2013 Иркутский технологический колледж Преподаватель русского языка и литературы
Август 2011-октябрь 2011 ИП Якимов Ученик портного
Февраль 2002-март 2011 ГОУ ВПО ИГЛУ Ст.делопроизводитель
Сентябрь 2001-январь 2002 Лицей № 3 Учитель русского языка и литературы
Неофициально:
Октябрь 2009-февраль 2011 Институт истории культур (Москва, дистанционно) преподаватель русского языка
Январь 2012-май 2012 Центр «Аната», «Ступени» Учитель русского языка (подготовка к ЕГЭ)
Принципы работы: сотрудничество и взаимоуважение, творческий подход, креативность, коммуникативно-деятельностный принцип, доброжелательность, готовность решить проблему клиента, нацеленность на результат.
Умения и навыки: слепой набор текста, абсолютная грамотность, умение правильно излагать свои мысли.
Портфолио:
Научные публикации
1. Журнал ВАК по теме исследования, специальность «Русская литература», 2013
2.Авторская программа (методическая разработка) для 5-9 классов по литературе (в соавторстве) – 2005
3. Статья по теме диплома «Рецензия как жанр» - 2001
К публикации готовится две статьи в журнал ВАК по теме исследования.
Портфолио:
Ведение блогов (2010-2011) с уникальным контентом: Сам себе репетитор (http://repetitor-grammatiki.blogspot.ru/), Бизнес?! Да! (http://dabusinessu.blogspot.ru/ ),
Навстречу переменам (http://marinavlasova10.blogspot.ru/), Детская тема (http://detkinashi.blogspot.ru/), Басни Власа (http://basnivlasa.blogspot.com/), Давай меняться! (http://mamaodinochka.blogspot.ru/)
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