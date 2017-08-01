услуги написания статей, проектов, новостей, создание уникального контента

Цель: получение работы в должности копирайтера

Образование:

1996-2001 Иркутский госпедуниверситет филологический факультет по специальности «Филология*» квалификация «Учитель русского языка и литературы»

Дополнительное образование:

Секретарь-референт

Закройщик-портной

Послевузовское образование: окончена аспирантура, кандидатский минимум сдан

Диссертация готовится к защите

Повышение квалификации:

Апрель 2014 до 20 июня 201, ЦИМПО, 4 «Преподавание предмета по ФГОС»

стаж организация должность

Январь2014-апрель 2014 МОУ СОШ № 8 Учитель русского языка и литературы

Ноябрь 2013-декабрь 2013 Иркутский технологический колледж Преподаватель русского языка и литературы

Август 2011-октябрь 2011 ИП Якимов Ученик портного

Февраль 2002-март 2011 ГОУ ВПО ИГЛУ Ст.делопроизводитель

Сентябрь 2001-январь 2002 Лицей № 3 Учитель русского языка и литературы

Неофициально:

Октябрь 2009-февраль 2011 Институт истории культур (Москва, дистанционно) преподаватель русского языка

Январь 2012-май 2012 Центр «Аната», «Ступени» Учитель русского языка (подготовка к ЕГЭ)

Принципы работы: сотрудничество и взаимоуважение, творческий подход, креативность, коммуникативно-деятельностный принцип, доброжелательность, готовность решить проблему клиента, нацеленность на результат.

Умения и навыки: слепой набор текста, абсолютная грамотность, умение правильно излагать свои мысли.

Портфолио:

Научные публикации

1. Журнал ВАК по теме исследования, специальность «Русская литература», 2013

2.Авторская программа (методическая разработка) для 5-9 классов по литературе (в соавторстве) – 2005

3. Статья по теме диплома «Рецензия как жанр» - 2001

К публикации готовится две статьи в журнал ВАК по теме исследования.

Портфолио:

Ведение блогов (2010-2011) с уникальным контентом: Сам себе репетитор (http://repetitor-grammatiki.blogspot.ru/), Бизнес?! Да! (http://dabusinessu.blogspot.ru/ ),

Навстречу переменам (http://marinavlasova10.blogspot.ru/), Детская тема (http://detkinashi.blogspot.ru/), Басни Власа (http://basnivlasa.blogspot.com/), Давай меняться! (http://mamaodinochka.blogspot.ru/)