marina-iats

Начинающий, но очень перспективный копирайтер

SEO, тексты для сайтов и ИМ, статьи и посты для соц.сетей, отзывы

Так как я профессиональная спортсменка с высшим спортивным образованием и одиннадцатилетним опытом тренерской работы, то для меня спортивная тематика не просто близка.

Так же рассматриваю следующие тематики: психология, ЗОЖ, питание, красота и здоровье, дом, сад и огород, домашние животные, бытовая техника.