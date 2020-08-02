marina-iats

Марина Яценко marina-iatsmarina-iats
46 летРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Начинающий, но очень перспективный копирайтер
SEO, тексты для сайтов и ИМ, статьи и посты для соц.сетей, отзывы
Так как я профессиональная спортсменка с высшим спортивным образованием и одиннадцатилетним опытом тренерской работы, то для меня спортивная тематика не просто близка.
Так же рассматриваю следующие тематики: психология, ЗОЖ, питание, красота и здоровье, дом, сад и огород, домашние животные, бытовая техника.
Действие аккаунта приостановлено!