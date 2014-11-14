Создаём и оптимизируем сайты любой сложности

Создаём, размещаем, поддерживаем и продвигаем сайты любой сложности.

Продвижение по позициям. Продвижение сайта по позициям — выведение ресурса в ТОП. Первые позиции в поисковой выдаче за 6 месяцев

SEO-оптимизация сайта под поисковые запросы включает следующие работы:Сбор ядра из запросов, приводящих к звонкам, заказам; предварительно мы формируем портрет целевой аудитории и узнаем, каковы потребности потенциальных клиентов.

-Составление разбивки по страницам.

-Формирование рекомендаций по устранению технических ошибок.

-Составление задания для копирайтера, который пишет тексты на продвигаемые страницы.

-Технический анализ, который мы проводим ежеапдейтно, то есть при каждом обновлении результатов поиска в Яндекс, Google. Ежемесячно мы закупаем ссылки.

-Проработка сниппетов и перелинковки, структуры сайта.

-Работа с коммерческими факторами: отзывами, ценами, фото, акциями, условиями оплаты и доставки, историей компании и портфолио, информацией о партнерах, представительствах.

Продвижение сайтов по трафику. Ключевая цель продвижения сайта по трафику — увеличение посещаемости. Рост посещаемости на 280,8% за 8 месяцев

Итак, что мы делаем, чтобы достичь шокирующих результатов?

-Анализируем ассортимент

-Оцениваем спрос на товары, представленные в каталоге магазина

-Анализируем конкурентов — выявляем сильные, слабые стороны

-Собираем семантическое ядро из тысяч запросов

-Разрабатываем структуру сайта, разбивку

-Предоставляем рекомендации по созданию новых страниц

-Вносим тексты на страницы под запросы, выводящие сайт в ТОП

Продвижение сайта по лидам больше всего подходит для следующих проектов:

- проекты с малыми семантическими ядрами (менее 500 продвигаемых запросов);

- проекты, где известны конверсионные запросы (приводящие к звонкам/заказам).

Продвижение сайта с оплатой за лид представляет собой продвижение по определенной выборке запросов, входящих в семантическое ядро. Данное семантическое ядро составляется исходя из целей клиента и направлено на рост количества неких целевых действий на сайте – увеличение объема звонков, заявок, регистраций, скачиваний, посещений и т.д. (зависит от типа сайта и его целей).

Продвижение сайта за рубежом позволяет получать трафик на сайт из поисковых систем в других странах. Преимущественно для продвижения используется англоязычный Google. Продвижение сайта за рубежом возможно по двум направлениям: Продвижение сайта за рубежом представляет собой продвижение по определенной выборке запросов, входящих в семантическое ядро. Данное семантическое ядро составляется исходя из целей клиента и направлено на рост трафика на сайт или же позиций по этим запросам.

Продвижение англоязычных сайтов осуществляется по определенной выборке запросов, входящих в семантическое ядро. Данное семантическое ядро составляется исходя из целей, поставленных перед сайтом. Целью продвижения будет являться рост трафика на сайт или же позиций по этим запросам.

Индивидуальное предложение делается в случае нестандартных сайтов или же нестандартных целей проекта. В самом продвижении используются те же механизмы и принципы, что и при обычном позиционном и трафиковом продвижении, но с поправкой на конечные цели проекта.

Примером нестандартного случая может выступать:

-продвижение сайта с контентом, товарами или услугами, которые еще не имеют как такового сформированного спроса и не могут быть выражены в виде конкретных запросов;

-продвижение сложных и высоконагруженных сайтов, состоящих из огромного количества страниц и контента;

-продвижение сайтов, в которых важны и позиции, и трафик, и целевые действия (лиды).