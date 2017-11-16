Создание иллюстраций для интернет статей, логотипов, надписей. Обработка фотографий и ретушь любой сложности.

Буду полезна вам, как профессиональный художник, дизайнер, фотограф, копирайтер. Делаю иллюстрации для интернет статей, открыток, плакатов, листовок, логотипов, надписей. Дизайн и обработку фотографий. Ретушь и восстановление любой сложности. Опыт работы в сфере дизайна и фотографии 15 лет. Пишу продающие и информационные статьи для интернет ресурсов. Работаю быстро, аккуратно, сдаю точно в срок. Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве. Пишите, буду рада помочь!