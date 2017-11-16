Марина Виркунен marina-virkunenmarina-virkunen
47 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Создание иллюстраций для интернет статей, логотипов, надписей. Обработка фотографий и ретушь любой сложности.
Буду полезна вам, как профессиональный художник, дизайнер, фотограф, копирайтер. Делаю иллюстрации для интернет статей, открыток, плакатов, листовок, логотипов, надписей. Дизайн и обработку фотографий. Ретушь и восстановление любой сложности. Опыт работы в сфере дизайна и фотографии 15 лет. Пишу продающие и информационные статьи для интернет ресурсов. Работаю быстро, аккуратно, сдаю точно в срок. Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве. Пишите, буду рада помочь!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Клубный логотип. Шрифт, леттеринг.208 просмотров
- Клубный логотип197 просмотров
- Велосипед157 просмотров
- Девушка с подарками165 просмотров
- Персонажи.145 просмотров
- Котики119 просмотров
- Абстрактный фон.147 просмотров
- Абстрактный фон.129 просмотров
- Открытка " 8 марта!"191 просмотр
- Читающая девушка. скетч171 просмотр
- Дети. Иллюстрация интернет статьи.154 просмотра
- Оформление фирменного блокнота139 просмотров