Закончила художественную школу. Окончила курсы художника-дизайнера. По образованию бухгалтер. В данный момент работаю зав.складом.Заочно учусь в институте. Веду активную общественную работу. Стремлюсь подняться выше по карьерной лестнице и к достойному заработку.А для этого необходимо работать и работать, чем я и занимаюсь.
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