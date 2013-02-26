Закончила художественную школу. Окончила курсы художника-дизайнера. По образованию бухгалтер. В данный момент работаю зав.складом.Заочно учусь в институте. Веду активную общественную работу. Стремлюсь подняться выше по карьерной лестнице и к достойному заработку.А для этого необходимо работать и работать, чем я и занимаюсь.