marina10bychkova

Комплексная разработка сайтов для инфобизнаса, продажи товаров и услуг. Индивидуальный подход к каждому.
Привет!
Меня зовут Марина, я веб-дизайнер.
Имеется диплом специалиста.
Чем могу помочь? Создам одностраничный, многостраничный сайт, интернет-магазин, сайт-визитка. Также, создаю фирменный стиль, логотип, визитные карточки, гайды.
Как я работаю.
Перед началом работы над проектом погружаюсь в нужную сферу, разбираюсь с деталями.
Провожу анализ ЦА.
Разрабатываю прототип.
Верстаю сайты под ключ.
Передаю сайт с полной видеоинструкцией.
1 месяц ведение бесплатно.
Действие аккаунта приостановлено!