marina10bychkova

Комплексная разработка сайтов для инфобизнаса, продажи товаров и услуг. Индивидуальный подход к каждому.

Привет!

Меня зовут Марина, я веб-дизайнер.

Имеется диплом специалиста.

Чем могу помочь? Создам одностраничный, многостраничный сайт, интернет-магазин, сайт-визитка. Также, создаю фирменный стиль, логотип, визитные карточки, гайды.

Как я работаю.

Перед началом работы над проектом погружаюсь в нужную сферу, разбираюсь с деталями.

Провожу анализ ЦА.

Разрабатываю прототип.

Верстаю сайты под ключ.

Передаю сайт с полной видеоинструкцией.

1 месяц ведение бесплатно.