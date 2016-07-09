marina200593

Качество работ, оптимальный уровень оригинальности.
Образованиевысшее психолого-педагогическое. Стаж руководящей работы 20 лет (замдиректора
образовательного учреждения), стаж в должности преподавателя 30 лет. Высокие
результаты разработки инновационных проектов, исследовательских работ, создания
учебно-методической документации. Пользователь ПК, постоянный доступ в
интернет. Большой опыт выполнения работ для студентов: контрольные, курсовые, дипломные работы, ВКР, отчёты по практике. Оптимальный уровень грамотности.
Действие аккаунта приостановлено!