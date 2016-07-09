marina200593

Марина marina200593

 
59 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Качество работ, оптимальный уровень оригинальности.

Образованиевысшее психолого-педагогическое. Стаж руководящей работы 20 лет (замдиректора

образовательного учреждения), стаж в должности преподавателя 30 лет. Высокие

результаты разработки инновационных проектов, исследовательских работ, создания

учебно-методической документации. Пользователь ПК, постоянный доступ в

интернет. Большой опыт выполнения работ для студентов: контрольные, курсовые, дипломные работы, ВКР, отчёты по практике. Оптимальный уровень грамотности. 