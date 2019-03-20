marina_TM

Марина Титова marina_TM

 
60 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн студия. Основные направления - рекламный и архитектурный дизайн

Команда из 4 человек, графический и архитектурный дизайн.Присутсвие в в команде инженера-конструкора и технолога позволяет создавать технологичный дизайн, что существенно облегчает его реализацию и оптимизирует расходы на производство. Ценовая политика: отимальное соотношение цена-качество.

  • Наполнение сайта

    Сфотографировать и залить  фотографии на сайт. (Или только залить). Вордпресс. В дальнейшем замена статей, наполнение портфолио. Информацию предоставляем.

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    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад