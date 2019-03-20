Дизайн студия. Основные направления - рекламный и архитектурный дизайн

Команда из 4 человек, графический и архитектурный дизайн.Присутсвие в в команде инженера-конструкора и технолога позволяет создавать технологичный дизайн, что существенно облегчает его реализацию и оптимизирует расходы на производство. Ценовая политика: отимальное соотношение цена-качество.