Сфотографировать и залить фотографии на сайт. (Или только залить). Вордпресс. В дальнейшем замена статей, наполнение портфолио. Информацию предоставляем.
Наполнение сайтов19 заявок
Закрыт
5 лет назад
Команда из 4 человек, графический и архитектурный дизайн.Присутсвие в в команде инженера-конструкора и технолога позволяет создавать технологичный дизайн, что существенно облегчает его реализацию и оптимизирует расходы на производство. Ценовая политика: отимальное соотношение цена-качество.
Сфотографировать и залить фотографии на сайт. (Или только залить). Вордпресс. В дальнейшем замена статей, наполнение портфолио. Информацию предоставляем.