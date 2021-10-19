3D Визуализатор интерьеров

Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я 3D визуализатор интерьеров. Профессионально и качественно выполню ваш проект. Соблюдаю сроки, всегда на связи.

От меня:

–350р за кв.м.

–3-5 ракурсов на помещение ( в зависимости от размеров помещения количество ракурсов может меняться)

–если помещение меньше 10 кв.м цена фиксированная

–2 круга правок (незначительные правки)

От вас:

–подробное ТЗ

–чертежи

–ссылки на модели

Оплата 50% после согласования ТЗ, остальные 50% после финальных рендеров.

Буду рада сотрудничеству.

Все оставшиеся вопросы готова обсудить в WhatsApp 79653653003 или Telegram t.me/marina_alyudina