3D Визуализатор интерьеров
Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я 3D визуализатор интерьеров. Профессионально и качественно выполню ваш проект. Соблюдаю сроки, всегда на связи.
От меня:
–350р за кв.м.
–3-5 ракурсов на помещение ( в зависимости от размеров помещения количество ракурсов может меняться)
–если помещение меньше 10 кв.м цена фиксированная
–2 круга правок (незначительные правки)
От вас:
–подробное ТЗ
–чертежи
–ссылки на модели
Оплата 50% после согласования ТЗ, остальные 50% после финальных рендеров.
Буду рада сотрудничеству.
Все оставшиеся вопросы готова обсудить в WhatsApp 79653653003 или Telegram t.me/marina_alyudina
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