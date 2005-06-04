marina_bilan

Марина Білан marina_bilan

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

👋 Вітаю!

Мене звати Марина, я веб-дизайнер, який шукає можливість виявити свій творчий потенціал та розвивати навички в області дизайну. Моя мета — стати UI\UX дизайнером, який створює візуально привабливі та функціональні веб-сайти, які виражають індивідуальність своїх клієнтів та допомагає їм досягати цілей. 

Працюю за мінімальною передоплатою. Поверну передоплату, якщо не сподобається мій дизайн)

Портфоліо: https://dribbble.com/bimari7

Hard Skills:

  • Глибоке розуміння дизайну інтерфейсів та веб-сайтів;

  • Володіння інструментами для розробки веб-сайтів, такими як Webflow та Figma (у майбутньому збираюся розширити цей список новими програмами)

Soft Skills:

  • Емпатія: Здатність розуміти потреби та очікування клієнта та аудиторії та відповідати на них у дизайні.

  • Критичне мислення: Здатність аналізувати та оцінювати власну роботу та приймати конструктивну критику для поліпшення дизайну.

  • Організація: Здатність керувати робочими процесами, управляти дедлайнами.

  • Відмінні комунікаційні навички та здатність робити презентації

  • Бажання навчатися та розвивати свої навички

Освіта:

  • Державний університет економіки та технологій.

  • Студентка-журналіст і фрілансер😊 

Мови:

  • Англійська

  • Українська

💜 Значного досвіду роботи я поки що не маю, але я готова вивчати та виконувати ТЗ на високому рівні. Я впевнена, що моє вміння швидко навчатися та працювати над завданнями дозволить мені створити той кінцевий продукт, який ви бажаєте отримати. Я завжди відкрита до комунікації, обговорення деталей проекту або внесення правок (якщо потрібно).

💜 Якщо вас зацікавило моє резюме, буду рада поділитися додатковою інформацією та обговорити можливість співпраці. Зв'яжіться зі мною, і ми разом зробимо ваші ідеї видимими та доступними онлайн!

Контакти:

Телефон: +380 96 14 95 908 (Telegram, Viber)

https://t.me/bilanmarina_17

Портфолио