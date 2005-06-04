👋 Вітаю!

Мене звати Марина, я веб-дизайнер, який шукає можливість виявити свій творчий потенціал та розвивати навички в області дизайну. Моя мета — стати UI\UX дизайнером, який створює візуально привабливі та функціональні веб-сайти, які виражають індивідуальність своїх клієнтів та допомагає їм досягати цілей.

Працюю за мінімальною передоплатою. Поверну передоплату, якщо не сподобається мій дизайн)

Hard Skills:

Глибоке розуміння дизайну інтерфейсів та веб-сайтів;

Володіння інструментами для розробки веб-сайтів, такими як Webflow та Figma (у майбутньому збираюся розширити цей список новими програмами)

Soft Skills:

Емпатія: Здатність розуміти потреби та очікування клієнта та аудиторії та відповідати на них у дизайні.

Критичне мислення: Здатність аналізувати та оцінювати власну роботу та приймати конструктивну критику для поліпшення дизайну.

Організація: Здатність керувати робочими процесами, управляти дедлайнами.

Відмінні комунікаційні навички та здатність робити презентації

Бажання навчатися та розвивати свої навички

Освіта:

Державний університет економіки та технологій.

Студентка-журналіст і фрілансер😊

Мови:

Англійська

Українська

💜 Значного досвіду роботи я поки що не маю, але я готова вивчати та виконувати ТЗ на високому рівні. Я впевнена, що моє вміння швидко навчатися та працювати над завданнями дозволить мені створити той кінцевий продукт, який ви бажаєте отримати. Я завжди відкрита до комунікації, обговорення деталей проекту або внесення правок (якщо потрібно).

💜 Якщо вас зацікавило моє резюме, буду рада поділитися додатковою інформацією та обговорити можливість співпраці. Зв'яжіться зі мною, і ми разом зробимо ваші ідеї видимими та доступними онлайн!

Контакти:

Телефон: +380 96 14 95 908 (Telegram, Viber)

https://t.me/bilanmarina_17