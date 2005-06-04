👋 Вітаю!
Мене звати Марина, я веб-дизайнер, який шукає можливість виявити свій творчий потенціал та розвивати навички в області дизайну. Моя мета — стати UI\UX дизайнером, який створює візуально привабливі та функціональні веб-сайти, які виражають індивідуальність своїх клієнтів та допомагає їм досягати цілей.
Працюю за мінімальною передоплатою. Поверну передоплату, якщо не сподобається мій дизайн)
Портфоліо: https://dribbble.com/bimari7
Hard Skills:
Глибоке розуміння дизайну інтерфейсів та веб-сайтів;
Володіння інструментами для розробки веб-сайтів, такими як Webflow та Figma (у майбутньому збираюся розширити цей список новими програмами)
Soft Skills:
Емпатія: Здатність розуміти потреби та очікування клієнта та аудиторії та відповідати на них у дизайні.
Критичне мислення: Здатність аналізувати та оцінювати власну роботу та приймати конструктивну критику для поліпшення дизайну.
Організація: Здатність керувати робочими процесами, управляти дедлайнами.
Відмінні комунікаційні навички та здатність робити презентації
Бажання навчатися та розвивати свої навички
Освіта:
Державний університет економіки та технологій.
Студентка-журналіст і фрілансер😊
Мови:
Англійська
Українська
💜 Значного досвіду роботи я поки що не маю, але я готова вивчати та виконувати ТЗ на високому рівні. Я впевнена, що моє вміння швидко навчатися та працювати над завданнями дозволить мені створити той кінцевий продукт, який ви бажаєте отримати. Я завжди відкрита до комунікації, обговорення деталей проекту або внесення правок (якщо потрібно).
💜 Якщо вас зацікавило моє резюме, буду рада поділитися додатковою інформацією та обговорити можливість співпраці. Зв'яжіться зі мною, і ми разом зробимо ваші ідеї видимими та доступними онлайн!
Контакти:
Телефон: +380 96 14 95 908 (Telegram, Viber)
Портфолио
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