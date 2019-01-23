marina_chernata

Адаптивная верстка сайтов. Front-end разработка
Я — front-end разработчик, верстальщик и просто человек который получает удовольствие от того что делает.
В последние время активно занимаюсь саморазвитием и улучшением своих навыков в сфере веб разработки.
Мои навыки:
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS + (jQuery), Bootstrap 4)
- Адаптивная, респонсив, а так же кроссбраузерная верстка
- Верстка PixelPerfect
- CSS-анимации
- Landing Page (полный цикл работ)
- Использование методологии БЭМ
Всегда открыт для новых проектов.
Самое главное - это Превращать свои идеи в реальность!
Контактная информация:
[email protected] | E-mail