marina_chernata

Адаптивная верстка сайтов. Front-end разработка

Я — front-end разработчик, верстальщик и просто человек который получает удовольствие от того что делает.

В последние время активно занимаюсь саморазвитием и улучшением своих навыков в сфере веб разработки.

Мои навыки:

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS + (jQuery), Bootstrap 4)

- Адаптивная, респонсив, а так же кроссбраузерная верстка

- Верстка PixelPerfect

- CSS-анимации

- Landing Page (полный цикл работ)

- Использование методологии БЭМ

Всегда открыт для новых проектов.

Самое главное - это Превращать свои идеи в реальность!

Контактная информация:

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