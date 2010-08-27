marina_dorogoe

Электронные книги

PocketBook – это отечественный производитель электронных книг, который создает стильные и очень удобные решения на основе электронных чернил. Ридеры компании без труда воспроизводят такие форматы, как FB2, «FB2.ZIP», TXT, PDF, DJVU, RTF, HTML, PRC, CHM, EPUB, DOC, TCR, чтобы максимально освободить своих пользователей от процедуры дополнительной конвертации. Дополнительно читалки позволяют рассматривать картинки в форматах JPEG, BMP, PNG, TIFF.

Электронная книга PocketBook 301 – самая ранняя модель, но и она до сих пор может оставить конкуренцию многим новинкам. Она укомплектована 6-дюймовым экраном, плеером для воспроизведения звуковых файлов, 2,5-мм разъемом для наушников и слотом для карт памяти формата SD. К тому же покупатель может выбрать цвет своего будущего ридера: черный, серый, розовый или салатовый. Модель PocketBook 302, помимо одного гигабайта встроенной памяти и того же плеера на борту, предоставит своему владельцу сенсорную часть дисплея, слот микро-SD, стандартный 3,5-мм выход для наушников и модули Wi-Fi и Bluetooth. Более емкий аккумулятор увеличит количество прочитанных страниц с 8000 до 16 000.

Читалка PocketBook 360 выполнена в оригинальном и стильном форм-факторе. Миниатюрная сама по себе, она удобнее всего ложится в руку благодаря 5-дюймовому экрану. Правда, музыку с него уже не послушать, зато остальные характеристики практически аналогичны 301-ой модели. Только PocketBook 360 дополнительно оснащен гидродатчиком и слот для карт памяти у него формата микро-SD.

Цена электронные книги PocketBook вполне доступна, чтобы ее мог купить любой заядлый читатель. Любимые книги в одном устройстве – это так удобно!