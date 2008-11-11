Уровень образования: высшее

Основное образование: сентябрь 1983 – июнь 1988 Саратовский Государственный Педагогический Институт им. К.А. Федина, факультет иностранных языков; специальность – преподаватель английского и немецкого языков

Владение иностранными языками: английский – свободное владение, технический язык, юридический язык, экономический, язык радиообмена при выполнении полетов ВС.

Владение компьютером, оргтехникой: уверенный пользователь, знание программ офисного пакета (Windows, Excel, Power Point), Интернет, почтовые программы.

Синхронный перевод Сопровождение иностранных делегаций:

встреча, проводы и размещение иностранных партнёров в гостинице; обеспечение питанием в ресторане с согласованием меню; участие в переговорах с руководством компании; перевод при проведении технических работ на ВС (воздушных судах).

Перевод юридической документации Доверенности, Свидетельства о регистрации права, Сертификаты эксплуатанта, Протоколы разногласий к договорам, Договоры на предоставление бортпитания, Договоры аренды, Договоры на наземное обслуживание ВС, Акты выполненных работ.

Перевод

финансово-экономической документации Счета на предоплату, Счет-фактуры, Реестры, Балансы взаиморасчетов, Информационные письма о платежах, изменении банковских реквизитов, Финансовые отчеты.

Перевод технической документации Перевод документации, оформляемой при обслуживании ВС иностранных авиакомпаний:

ведомость дефектации; список агрегатов и компонентов, подлежащих замене; информация, внесенная по окончании ремонтных работ в формуляры двигателей, планера, ВСУ; карта-наряд; технические паспорта; акт оценки технического состояния ВС; грузовые и таможенные декларации (манифесты); анкеты Евроконтроля о парке ВС.

Перевод руководств и справочной литературы, поступающих из Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA) Правила и руководства по обслуживанию пассажиров; Руководство по выполнению рейсов. Авиационная безопасность;

Правила оформления багажа; Резолюции Международной Авиатранспортной Ассоциации (ИАТА)

Ведение телефонных переговоров Тематика:

финансовая, техническая, юридическая, авиационная.

Проведение обзорных экскурсий по г. Самара