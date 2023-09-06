Переводы с/на английский язык, рерайтинг, редактирование текстов, выполнение творческих заданий

Здравствуйте! Благодарю Вас за посещение моего профиля.

Изучаю язык уже более 14 лет, обладаю высоким уровнем владения русским литературным языком и английским языком на уровне B2. Также в совершенстве владению правилами пунктуации, не допущу появления ошибок в Вашем тексте. В 2019 году посещала остров Мальта, где проходила обучение в иностранной школе более 3 месяцев. Имеются сертификаты о сдаче Кембриджских экзаменов по английскому языку: A2 Key (KET) - начальный уровень, B1 Preliminary (PET) - средний уровень, B2 First (FCE) - уровень выше среднего), C1 Advanced (CAE) - продвинутый уровень.

В чем я могу быть Вам полезна:

Занимаюсь переводом текста с английского языка на русский и с русского языка на английский.

Провожу рерайтинг или редактирование уже готовых текстов как на русском, так и на английском языках.

Занимаюсь выполнением творческих заданий (написание сочинений, эссе в любом формате, описание картинок, написание текстов на заданную тему и т.п.).

Очень ответственный человек, если берусь за работу, то обязательно довожу ее до конца и в установленные сроки. Перфекционист, потому проверяю написанные тексты тщательно и по несколько раз перед отправкой. Если все же будет обнаружена ошибка, я готова взяться за ее исправление и переделать работу.

Оплата услуги зависит от объёма работы, и так как я новичок на данном сайте, то оплату за перевод буду брать по факту получения вами переведенного и отредактированного текста.

Маленький объем текста - 300р;

Средний объем текста - 500р;

Большой объем текста - 1000р.

Буду рада с Вами сотрудничать!