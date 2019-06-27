marina_fretiesku

Ищу аккаунт Instagram для бесплатного продвижения
Привет, я сейчас осваиваю тему продвижения в Instagram. Обучаюсь на курсе у @vlad_yasko - у него самое масштабное инстаграм-агентство Brand U!
Мне нужно учиться на реальном проекте. Мое предложение: я бесплатно на протяжении 1,5 месяцев буду продвигать ваш аккаунт: поработаю над контентом, фото, текстами, буду его вести, подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу.
Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете.
От вас требуется только:
- Дать свое согласие
- Передать мне логин и пароль
- Отвечать на мои вопросы/предоставить на съемку товар или дать фото
- Выделить на рекламу от $50, когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому Инстаграму (Фэйсбуку), а не мне в карман.