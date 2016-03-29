Корректировка, проверка, реррайтинг, написание статей.
Написание текстов, исправление, проверка, корректировка орфографических и фонетических ошибок.
Переводы с английского языка, исправление, проверка.
Высокая скорость печати текстов.
Написание статей и интересных историй для тв-шоу.
Составление резюме.
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Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
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