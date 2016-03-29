marina_koreneva

Марина marina_koreneva

 
39 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Корректировка, проверка, реррайтинг, написание статей.

Написание текстов, исправление, проверка, корректировка орфографических и фонетических ошибок.

Переводы с английского языка, исправление, проверка.

Высокая скорость печати текстов.

Написание статей и интересных историй для тв-шоу.

Составление резюме.

Написание статей
Портфолио
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга