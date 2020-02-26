Дизайн сайтов и Landing Page
- Дизайн сайтов-визиток
- Лендингов
- Многостраничников
- Интернет-магазинов
- Порталов и т.д
Разработка и дизайн продающих баннеров различных форматов, как для сайтов, так и для со.сетей (оформление группы/сообщества/профиля или креативы для рекламы).
SMM
Опыт в SMM - 3 года, в PR - 1 год.
Опыт в SMM - ведение основных соц.сетей для бизнеса разных сфер.
Если говорить конкретнее, то ведение включает в себя (как совместно, так и опционально):
- разработку стратегии,
- составление контент-плана,
- написание постов,
- создание и подбор контента,
- настройку таргетинговой рекламы,
- подбор площадок и закупку рекламных постов,
- взаимопиар,
- применение различных конкурсных механик,
- сбор и анализ статистики,
- ответы на сообщения и комментарии подписчиков,
- ведение pr-аккаунта, отбор и курирование рекламы на той странице, которую продвигаем/администрируем.
Также есть опыт управления удаленным отделом SMM.
Отдельно можно выделить:
- Знание сервисов сбора статистики соц.сетей.
- Владение различными приложениями и программами для обработки фото, планирования ленты и т.д.
- Опыт создания контента: информационного, развлекательного, продающего.
- Знание инструментов продвижения в SM.
Постоянно слежу за трендами и нововведениями в сфере SMM.
Способы оплаты - обсуждаемы.
Выбирайте удобный для Вас способ связи.
E-mail - [email protected]
WhatsApp/Viber : +79531490274
Telegram - https://t.me/marina0803
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