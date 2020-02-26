Дизайн сайтов и Landing Page / SMM

Дизайн сайтов и Landing Page

Дизайн сайтов-визиток

Лендингов

Многостраничников

Интернет-магазинов

Порталов и т.д

Разработка макетов для десктопа, планшета и смартфона (адаптивный дизайн)

Разработка и дизайн продающих баннеров различных форматов, как для сайтов, так и для со.сетей (оформление группы/сообщества/профиля или креативы для рекламы).

SMM

Опыт в SMM - 3 года, в PR - 1 год.

Опыт в SMM - ведение основных соц.сетей для бизнеса разных сфер.

Если говорить конкретнее, то ведение включает в себя (как совместно, так и опционально):

- разработку стратегии,

- составление контент-плана,

- написание постов,

- создание и подбор контента,

- настройку таргетинговой рекламы,

- подбор площадок и закупку рекламных постов,

- взаимопиар,

- применение различных конкурсных механик,

- сбор и анализ статистики,

- ответы на сообщения и комментарии подписчиков,

- ведение pr-аккаунта, отбор и курирование рекламы на той странице, которую продвигаем/администрируем.

Также есть опыт управления удаленным отделом SMM.

Отдельно можно выделить:

- Знание сервисов сбора статистики соц.сетей.

- Владение различными приложениями и программами для обработки фото, планирования ленты и т.д.

- Опыт создания контента: информационного, развлекательного, продающего.

- Знание инструментов продвижения в SM.

Постоянно слежу за трендами и нововведениями в сфере SMM.

Способы оплаты - обсуждаемы.

Выбирайте удобный для Вас способ связи.

E-mail - [email protected]

WhatsApp/Viber : +79531490274

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