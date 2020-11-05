marina_mdi

Дизайнер

Здравствуйте! Я дизайнер и могу выполнить дизайн чек-листов, баннеров, визиток.

Преимущества работы со мной:

-Понимаю принципы создания вовлекающего и продающего дизайна

-Любой стиль с учетом Ваших пожеланий (минимализм, строгость, яркий, спокойный и тд)

Представляю Вашему вниманию мое портфолио (google Диск): https://drive.google.com/file/d/1DMuOOIhueqn5HRelsU_G2nM2oNNJ5LbR/view?usp=drivesdk здесь описаны принципы моей работы и этапы, которые мы пройдем.

Примеры других работ: https://drive.google.com/file/d/1-m0dI0kjf5W-xOIMLKZ09DsRCdwgMUf9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/15SseMYeVQuBkczKwyXvtRnDFFPiDvIpW/view?usp=drivesdk

Спасибо за внимание!

С уважением, Марина

Буду рада сотрудничеству!