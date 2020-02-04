marina_murlykova

Создаю сайты, администрирую аккаунты Getcourse
Меня зовут Марина Мурлыкова, мне 27 лет. Я являюсь специалистом по Getcourse, создаю сайты на Tilda, оказываю помощь с созданием рассылок и проведением вебинаров.
Я закончила два курса Академии интернет профессий ProFreelance - "Администратор онлайн-школы" и "Администратор Getcourse", прошла курс по созданию лендингов в "Школе копирайтинга Юлии Волкодав" и бесплатный тренинг по созданию сайтов на Tilda в академии интернет-профессий Restart.
Мои навыки:
- настройка аккаунта Getcourse (регистрация и подключение домена, создание доменной почты, настройка входящей и исходящей почты, защита репутации домена, редактирование системных страниц, добавление логотипа и favicon, интеграция с социальными сетями, создание шаблонов рассылок).
- настройка вебинарных комнат в Getcourse, Bizon 365, проведение трансляций через Youtube+OBS.
- создание сайтов на Tilda.
- создание визуального контента для социальных сетей (оформление групп vk, facebook, создание видео-макетов для instagram).
- создание рассылок через мессенджеры с помощью Bothelp и Senler.
Мой сайт с портфолио - https://murlykova.ru.
Действие аккаунта приостановлено!