marina_murlykova

Создаю сайты, администрирую аккаунты Getcourse

Меня зовут Марина Мурлыкова, мне 27 лет. Я являюсь специалистом по Getcourse, создаю сайты на Tilda, оказываю помощь с созданием рассылок и проведением вебинаров.

Я закончила два курса Академии интернет профессий ProFreelance - "Администратор онлайн-школы" и "Администратор Getcourse", прошла курс по созданию лендингов в "Школе копирайтинга Юлии Волкодав" и бесплатный тренинг по созданию сайтов на Tilda в академии интернет-профессий Restart.

Мои навыки:

настройка аккаунта Getcourse (регистрация и подключение домена, создание доменной почты, настройка входящей и исходящей почты, защита репутации домена, редактирование системных страниц, добавление логотипа и favicon, интеграция с социальными сетями, создание шаблонов рассылок).

настройка вебинарных комнат в Getcourse, Bizon 365, проведение трансляций через Youtube+OBS.

создание сайтов на Tilda.

создание визуального контента для социальных сетей (оформление групп vk, facebook, создание видео-макетов для instagram).

создание рассылок через мессенджеры с помощью Bothelp и Senler.

Также имею оффлайн опыт работы с людьми в качестве помощницы частного риэлтора по недвижимости.

Мой сайт с портфолио - https://murlykova.ru.