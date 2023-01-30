marina_ozornina

Переклад тексту з української, російської на англійську і навпаки, транскрибація, друк тексту по фото

Привіт!)

Мене звати Маріна

Я маю багато вільного часу і бажання працювати, тож буду рада співпраці з вами

Про мої навички:

вільно володію та можу грамотно писати й розмовляти українською та російською;

англійська мова рівня Intermediate (В1);

маю навички та досвід в HTML та СSS верстці, оскільки зараз проходжу навчання по спеціальності Frontend developer;

впевнений користувач ПК;

до роботи ставлюсь відповідально та з уважністю.