marina_ozornina

Переклад тексту з української, російської на англійську і навпаки, транскрибація, друк тексту по фото
Привіт!)
Мене звати Маріна
Я маю багато вільного часу і бажання працювати, тож буду рада співпраці з вами
Про мої навички:
вільно володію та можу грамотно писати й розмовляти українською та російською;
англійська мова рівня Intermediate (В1);
маю навички та досвід в HTML та СSS верстці, оскільки зараз проходжу навчання по спеціальності Frontend developer;
впевнений користувач ПК;
до роботи ставлюсь відповідально та з уважністю.