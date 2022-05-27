marina_pavlenko

backend developer бэкэнд разработчик на Битрикс, WordPress, Open Cart

backend developer бэкэнд разработчик на Битрикс, WordPress, Open Cart

опыт работы 4года

высшее образование по специальности "Прикладная информатика"Мои навыки по Битриксу:

- Платежные системы и системы доставки - подключение модулем или по апи- Обмен товарами с 1С- Отправка хуков в AMO crm , Битрикс 24- Отправка соообщений в телеграмм- Импорт товаров из разных источников (файлы, АПИ).- Кастомизация форм , компонента заказ (в том числе и order.ajax), корзины и др- Создание своих компонентов если требуется- Вывод любых данных в любом виде из базы на сайт- Интеграция сторонних сервисов : GEO IP, авторизация через соц. сети, справочники адресов (КЛАДР)- Ускорение работы сайта под google pagespeed - Работа с SEO: свойства страниц title и др , микроразметки, переадресаци(скрипт) по тз от сео специалиста и др..- "Натяжка" верстки на сайт- Базовые знание стилей, правки css, не большая верстка по макету (figma)- Опыт работы с модулями типо Аспро Могу брать какие то задачи по WordPress и Open Cart , нужно смотреть ТЗ