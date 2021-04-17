marinaaamelnik

Марина Мельник marinaaamelnik

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер

Привет!

Я Graphic | UI/UX | Marketing Designer, уже год занимаюсь дизайном и работаю outsource IT компании.

Некоторые из моих работ https://dribbble.com/marinaaamelnik

У вас есть идея? Давайте реализовывать ее вместе!

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