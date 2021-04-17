Дизайнер
Привет!
Я Graphic | UI/UX | Marketing Designer, уже год занимаюсь дизайном и работаю outsource IT компании.
Некоторые из моих работ https://dribbble.com/marinaaamelnik
У вас есть идея? Давайте реализовывать ее вместе!
Портфолио
- Pantone Girl Illustration21 просмотр
- Редизайн сайта для PS552 просмотра
- Дизайн сайта-портфолио30 просмотров
- Редизайн логотипа для web&mob development studio26 просмотров
- Редизайн фильтров Глово48 просмотров
- 404 страница18 просмотров
- Мобильная версия дашборда27 просмотров