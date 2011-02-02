Качественный перевод c/на немецкий. Курсовые:экономика. Рерайтингайтинг

Выполню высококачественный, полноценный перевод с/на немецкий язык: сайты, статьи, техническая документация, корреспонденция и др.Тематика различная. Также хорошо владею белорусским языком.

Написание курсовых и рефератов на темы: менеджмент,экономика,финансы и др.

Делаю качественный рерайтинг , копирайтинг . В работе и общении корректна.Всё делаю вдумчиво и осмысленно, прорабатывая горы информации.

doroshmarina@mail.