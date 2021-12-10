UX/UI & веб - дизайнер
Дизайн - не просто красивые картинки. Дизайн - инструмент решения задач бизнеса.
Портфолио: https://www.behance.net/marinadesignme
- Лендинги
- Многостраничные сайты
- Интернет-магазины
- Адаптивные версии
- Сайты под ключ
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Портфолио
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Дизайн сайтов
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$10/час
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