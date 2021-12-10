marinadesignme

Марина marinadesignme

 
28 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UX/UI & веб - дизайнер

Дизайн - не просто красивые картинки. Дизайн - инструмент решения задач бизнеса. 

Портфолиоhttps://www.behance.net/marinadesignme

  • Лендинги
  • Многостраничные сайты
  • Интернет-магазины
  • Адаптивные версии
  • Сайты под ключ
Многостраничный сайт
Портфолио
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $170от 2 дней
нет рейтинга