marinalavita

Опыт работы
глубокий, сложный рерайт - 6 лет
копирайтинг- 4 года
Глубоко прорабатываю темы, добиваясь высокой уникальности - привычка.
При необходимости вышлю портфолио
Дополнительная информация:
Высшее юридическое образование
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Характеристики/навыки:
*Грамотный русский
*широкий кругозор
*большой словарный запас
*быстрый поиск и анализ информации,
*высокая скорость печати
*Системное мышление,
*аналитический склад ума
*Знание ПК и Интернета на высоком уровне
*Английский разговорный.
*Большой опыт PR общения с иностранными гражданами без услуг переводчика.
*психологические консультации по теме «Межличностные отношения»
*Написание статей для СМИ, прямые линии с читателями
* Написание деловых писем: рекламного, информационного и коммерческого характера, письменные консультации (стаж 10) лет
*тестирование и опросы в предвыборной кампании
*обработка полученных результатов
*Составление психологических портретов
Увлечения: написание статей, текстов, деловых писем, чтение, фотография, психология, фильмы, спорт
С уважением,
Гончарова Марина