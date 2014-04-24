marinalavita

Марина marinalavita

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
ЮРИДИЧЕСКИЙ РЕРАЙТ/КОПИРАЙТИНГ

Опыт работы

глубокий, сложный рерайт - 6 лет

копирайтинг- 4 года

Глубоко прорабатываю темы, добиваясь высокой уникальности - привычка.

При необходимости вышлю портфолио

Дополнительная информация:

Высшее юридическое образование

********************************************

Характеристики/навыки:

*Грамотный русский

*широкий кругозор

*большой словарный запас

*быстрый поиск и анализ информации,

*высокая скорость печати

*Системное мышление,

*аналитический склад ума

*Знание ПК и Интернета на высоком уровне

*Английский разговорный.

*Большой опыт PR общения с иностранными гражданами без услуг переводчика.

*психологические консультации по теме «Межличностные отношения»

*Написание статей для СМИ, прямые линии с читателями

* Написание деловых писем: рекламного, информационного и коммерческого характера, письменные консультации (стаж 10) лет

*тестирование и опросы в предвыборной кампании

*обработка полученных результатов

*Составление психологических портретов

Увлечения: написание статей, текстов, деловых писем, чтение, фотография, психология, фильмы, спорт

С уважением,

Гончарова Марина