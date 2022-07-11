Контент-менеджер

Здравствуйте, буду рада с Вами сотрудничать珞

Что я могу предложить?

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-Ведение социальных сетей;

-Детальный аудит профиля(инстаграм, фб);

-Контент-план;

-Анализ аудитории;

-Оформление аккаунта.

-Управление интернет магазином;

-Наполнение сайта контентом;

-Размещение товара на площадках prom.ua, amazon;

-Логотип

-Рерайтинг, Копирайтинг.

Работу делаю в срок, могу быть с Вами 24/7 на связи.

Опыт работы с Инстаграм более 5 лет, знаю все фишки и буквально чувствую как улучшить статистику страницы.

Портфолио:

https://drive.google.com/drive/folders/1xccVfPKEND6O1HqZT3JHJTRu3FG0khGw?usp=sharing

Оформление и ведение аккаунта:

https://instagram.com/marry_molod?utm_medium=copy_link

https://instagram.com/marina__molod?utm_medium=copy_link

https://instagram.com/outfits_ua?utm_medium=copy_link

https://instagram.com/maggiore_ua?utm_medium=copy_link

https://instagram.com/yanoutlet_ua?utm_medium=copy_link

https://instagram.com/favoritpools?utm_medium=copy_link

https://instagram.com/lash.secret.russia?utm_medium=copy_link

Личные качества:

Коммуникабельна, пунктуальна, трудолюбива, аккуратна, ответственна, быстро обучаюсь и нахожу понимание между мной и заказчиком.

Навыки:

-Работа с графическими редакторами(Adobe photoshop,Vectr,Canva,Figma).

-Правильное написание на украинском, русском языках (статей, обзоров, новостей,

товаров).

-Приложения для обработки фото(Lightroom,Snapseed,Inshot).

-Умение создавать креативные проекты, ситуативные посты.

-Умение писать тексты разных стилей.

-Совершенное владение русским и украинским.

-Глубокое знание функционала соц. сетей, правил и принципов продвижения

-Исполнительность, ответственность, обязательность, стрессоустойчивость

-Готовность учиться и иметь быструю реакцию.

Крупные проекты:

Lash Secret (международная компания по производству проф косметики для ламинирования)

ФБ

https://www.facebook.com/LashSecret.Russia.Official/posts/131111992675276

ВК

https://vk.com/lashsecret.russia.official?w=wall-207402766_1

Группа ФБ

https://www.facebook.com/groups/lashsecretgroup/posts/4528562003902056/

Инста

https://instagram.com/lashsecret.europe?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Работа, которая была проделана:

- Ведение профиля;

- Контент-план;

- Разработка стратегии продвижения;

- Дизайн креативов, баннеров для рекламы и тд;

- Написание постов;

- Розыгрыши, гивы;

- Отчёты.

Была постоянно на связи, выполняла дополнительно другие поручения.

Весь контент создавала для b2b(мастера), b2c(клиенты, покупатели) и салоны/обучение.

( Instagram, Facebook, Vk )

Производство бассейнов Favorit

https://instagram.com/favoritpools?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Работа, которая была проделана:

- Ведение профиля;

- Контент-план;

- Разработка стратегии продвижения;

- Дизайн креативов, баннеров для рекламы и тд;

- Написание постов;

- Розыгрыши, гивы;

- Отчёты.

Была постоянно на связи.

Производство находилось в моем городе, раз в месяц встречались обговорить детали работы.

(Facebook, Instagram)