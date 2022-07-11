Здравствуйте, буду рада с Вами сотрудничать珞
Что я могу предложить?
-Ведение социальных сетей;
-Детальный аудит профиля(инстаграм, фб);
-Контент-план;
-Анализ аудитории;
-Оформление аккаунта.
-Управление интернет магазином;
-Наполнение сайта контентом;
-Размещение товара на площадках prom.ua, amazon;
-Логотип
-Рерайтинг, Копирайтинг.
Работу делаю в срок, могу быть с Вами 24/7 на связи.
Опыт работы с Инстаграм более 5 лет, знаю все фишки и буквально чувствую как улучшить статистику страницы.
Портфолио:
https://drive.google.com/drive/folders/1xccVfPKEND6O1HqZT3JHJTRu3FG0khGw?usp=sharing
Оформление и ведение аккаунта:
https://instagram.com/marry_molod?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/marina__molod?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/outfits_ua?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/maggiore_ua?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/yanoutlet_ua?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/favoritpools?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/lash.secret.russia?utm_medium=copy_link
Личные качества:
Коммуникабельна, пунктуальна, трудолюбива, аккуратна, ответственна, быстро обучаюсь и нахожу понимание между мной и заказчиком.
Навыки:
-Работа с графическими редакторами(Adobe photoshop,Vectr,Canva,Figma).
-Правильное написание на украинском, русском языках (статей, обзоров, новостей,
товаров).
-Приложения для обработки фото(Lightroom,Snapseed,Inshot).
-Умение создавать креативные проекты, ситуативные посты.
-Умение писать тексты разных стилей.
-Совершенное владение русским и украинским.
-Глубокое знание функционала соц. сетей, правил и принципов продвижения
-Исполнительность, ответственность, обязательность, стрессоустойчивость
-Готовность учиться и иметь быструю реакцию.
Крупные проекты:
Lash Secret (международная компания по производству проф косметики для ламинирования)
ФБ
https://www.facebook.com/LashSecret.Russia.Official/posts/131111992675276
ВК
https://vk.com/lashsecret.russia.official?w=wall-207402766_1
Группа ФБ
https://www.facebook.com/groups/lashsecretgroup/posts/4528562003902056/
Инста
https://instagram.com/lashsecret.europe?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Работа, которая была проделана:
- Ведение профиля;
- Контент-план;
- Разработка стратегии продвижения;
- Дизайн креативов, баннеров для рекламы и тд;
- Написание постов;
- Розыгрыши, гивы;
- Отчёты.
Была постоянно на связи, выполняла дополнительно другие поручения.
Весь контент создавала для b2b(мастера), b2c(клиенты, покупатели) и салоны/обучение.
( Instagram, Facebook, Vk )
Производство бассейнов Favorit
https://instagram.com/favoritpools?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Работа, которая была проделана:
- Ведение профиля;
- Контент-план;
- Разработка стратегии продвижения;
- Дизайн креативов, баннеров для рекламы и тд;
- Написание постов;
- Розыгрыши, гивы;
- Отчёты.
Была постоянно на связи.
Производство находилось в моем городе, раз в месяц встречались обговорить детали работы.
(Facebook, Instagram)
- Content-plan Lash Secret44 просмотра
- Баннер для Pinterest/Instagram24 просмотра