marinaryzhkova

Архитектор
Привет!Меня зовут Марина, я - архитектор с двумя высшими европейскими образованиями, навыками и опытом проектирования жилых помещений. Делаю быстрые и качественные двухмерные чертежи помещения с эргономичной, но интересной расстановкой мебели. Могу сделать быстрые визуализации.
Также рассматриваю варианты работы на более объемные проекты, возможно частный дом или небольшое коммерческое здание.
Работаю в Autocad, Revit, Rhino, Sketchup.
При желании сотрудничать, могу выслать примеры своих работ.
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