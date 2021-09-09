marinaryzhkova

Архитектор

Привет!Меня зовут Марина, я - архитектор с двумя высшими европейскими образованиями, навыками и опытом проектирования жилых помещений. Делаю быстрые и качественные двухмерные чертежи помещения с эргономичной, но интересной расстановкой мебели. Могу сделать быстрые визуализации.

Также рассматриваю варианты работы на более объемные проекты, возможно частный дом или небольшое коммерческое здание.

Работаю в Autocad, Revit, Rhino, Sketchup.

При желании сотрудничать, могу выслать примеры своих работ.