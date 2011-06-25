Марина marinastyle68marinastyle68
55 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Художник, стилист,дизайнер,копирайтер,рерайтер,педагог
С 2008 года работаю строго под заказ по своим профессиям: художник, стилист,дизайнер,копирайтер,рерайтер,педагог,мастер-прикладник.
Пишу статьи, программы, выполняю различные текстовые работы копирайтинг, рерайтинг, с ключами, без ключей, по исходникам заказчика и используя свой материал. Образование средне-специальное художественное, Высшее художественно-педагогическое, автор двух экспериментальных программ.
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