marinatkachenko

Переводчик немецкого языка

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Я предлагаю услуги письменного и устного перевода на немецкий язык. Я с радостью помогу вам провести деловые переговоры или частную встречу и избежать трудностей, связанных с коммуникацией и пониманием.

Мой родной язык – русский, но поскольку я много лет жила в Германии, получила там среднее и высшее образование, немецкий язык для меня – второй родной язык. Я владею обоими языками на уровне близком к уровню носителей языка, очень хорошо знакома с культурой обеих стран и менталитетом, имею профильное образование (лингвистика и межкультурная коммуникация) и большой опыт устного и письменного перевода в области специализации.

Обращаясь ко мне, вы можете рассчитывать на квалифицированного специалиста с большим опытом переводческой практики, что позволит вам эффективно общаться с деловыми партнёрами.

Я буду рада предложить вам услуги переводчика.