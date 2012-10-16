Написание контента, рерайт, SEO.

• Работа со ссылками (линк-билдинг, ведение блогов, создание профилей и ссылок на «трастовых» площадках, постинг статей, коммуникация с пользователями – комментарии, дискуссии) на англоязычном сегменте

• Поиск и оформление контента для smm-профилей и блогов, наполнение профилей

• Знание Google AdWords, Yandex Direct

• Создание контента для наполнения сайтов и блогов: текстовых материалов, статей, отзывов

• Редактирование и корректировка текстов

Опытный пользователь ПК и офисных програм, знание языков - русский, украинский (свободно), английский - выше среднего.