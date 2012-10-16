Написание контента, рерайт, SEO.
• Работа со ссылками (линк-билдинг, ведение блогов, создание профилей и ссылок на «трастовых» площадках, постинг статей, коммуникация с пользователями – комментарии, дискуссии) на англоязычном сегменте
• Поиск и оформление контента для smm-профилей и блогов, наполнение профилей
• Знание Google AdWords, Yandex Direct
• Создание контента для наполнения сайтов и блогов: текстовых материалов, статей, отзывов
• Редактирование и корректировка текстов
Опытный пользователь ПК и офисных програм, знание языков - русский, украинский (свободно), английский - выше среднего.
Стихи, Песни и Проза
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от $5
от 3 дней
#2095
Наполнение сайтов
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от $2
#2259
Редактирование и Корректура
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#3583
Переводы
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от $5
от 3 дней
#5168
Копирайтинг
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от 2 дней
#7815