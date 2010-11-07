marinka_kiddy

Марина Малышева marinka_kiddymarinka_kiddy
Оперативный, качественный и своевременный перевод.
Дипломированный специалист осуществит для Вас перевод технической направленности.
Работаю лично, поэтому гарантирую своевременность выполнения работы и ее качество.
Образование:
Астраханский Государственный Университет
Факультет иностранных языков; Кафедра перевода и переводоведения.
Специализация: лингвист-переводчик.
Языковые навыки:
Русский- родной;
Английский- свободно;
Казахский- базовые знания;
Немецкий - средние знания;
Терцкий - базовые знания.
Преподавательские навыки:
Индивидульное обучение (английский для малышей, школьников и взрослых)
Обечение в группах (опыт работы в кропуной компании, обечение персонала)
Направленность перевода:
Технические переводы: холодильные установки, нефтеперегонка, бурение, кораблестроение, сварочное производство, гражданская авиация;
Деловая корреспонденция;
Перевод брашюр, инстрекций к оборудованиям;
Перевод текстов по экологии.
Опыт работы: 3 года. Работа в крупной международной компании, авиационной компании. Работа в качестве штатного переводчика.
Преподавательские навыки:
Индивидуальное обучение ()
Компьютерные навыки:
высокая скорость набора текста;
продвинутый пользователь Internet
(MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)
Прочее:
Дополнительно осуществляю рерайтинг, копирайтинг и редактирование текстов.
Пишу статьи, отзывы и сочинения.
Уважаемые заказчики, обращаю Ваше внимание, что переводы осуществляются только с английского языка.
Буду рада нашему сотрудничеству.