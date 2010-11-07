marinka_kiddy

Профессиональный перевод. Если работать, то только на отлично!

Оперативный, качественный и своевременный перевод.

Дипломированный специалист осуществит для Вас перевод технической направленности.

Работаю лично, поэтому гарантирую своевременность выполнения работы и ее качество.

Образование:

Астраханский Государственный Университет

Факультет иностранных языков; Кафедра перевода и переводоведения.

Специализация: лингвист-переводчик.

Языковые навыки:

Русский- родной;

Английский- свободно;

Казахский- базовые знания;

Немецкий - средние знания;

Терцкий - базовые знания.

Преподавательские навыки:

Индивидульное обучение (английский для малышей, школьников и взрослых)

Обечение в группах (опыт работы в кропуной компании, обечение персонала)

Направленность перевода:

Технические переводы: холодильные установки, нефтеперегонка, бурение, кораблестроение, сварочное производство, гражданская авиация;

Деловая корреспонденция;

Перевод брашюр, инстрекций к оборудованиям;

Перевод текстов по экологии.

Опыт работы: 3 года. Работа в крупной международной компании, авиационной компании. Работа в качестве штатного переводчика.

Преподавательские навыки:

Индивидуальное обучение ()

Компьютерные навыки:

высокая скорость набора текста;

продвинутый пользователь Internet

(MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)

Прочее:

Дополнительно осуществляю рерайтинг, копирайтинг и редактирование текстов.

Пишу статьи, отзывы и сочинения.

Уважаемые заказчики, обращаю Ваше внимание, что переводы осуществляются только с английского языка.

Буду рада нашему сотрудничеству.