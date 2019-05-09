marinkakirilina

Марина Кирилина marinkakirilinamarinkakirilina
31 годРоссия/Таганрог
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Если делаешь - делай хорошо!
Компания ООО "Власть-Инфо", февраль 2014-август 2014. Должность: менеджер проектов. Должностные обязанности: составление договоров, наполнение сайтов контентом.
Компания ООО "Планета Праздника", октябрь 2014-июнь 2015. Должность: администратор сайтов. Должностные обязанности: написание статей, ведение групп ВК, инстаграм, наполнение сайтов контентом.
Компания "Зекслер", июнь 2015 по настоящее время (с 2018 года удаленная проектная работа, не на постоянной основе). Должность: контент-менеджер. Должностные обязанности: написание статей, наполнение сайтов контентом.
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