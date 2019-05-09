marinkakirilina

Если делаешь - делай хорошо!

Компания ООО "Власть-Инфо", февраль 2014-август 2014. Должность: менеджер проектов. Должностные обязанности: составление договоров, наполнение сайтов контентом.

Компания ООО "Планета Праздника", октябрь 2014-июнь 2015. Должность: администратор сайтов. Должностные обязанности: написание статей, ведение групп ВК, инстаграм, наполнение сайтов контентом.

Компания "Зекслер", июнь 2015 по настоящее время (с 2018 года удаленная проектная работа, не на постоянной основе). Должность: контент-менеджер. Должностные обязанности: написание статей, наполнение сайтов контентом.