Марина Лущенко marinlushmarinlush
39 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводы: французский, английский, турецкий
Переводы:
- Профессиональные переводы: с русского на французский, английский, турецкий
- Безупречная грамматика, лексика, стилистика и орфография
- Даю интернет-уроки французского, английского и турецкого языков
- Кандидат наук по специальности "Французский язык и литература" (Университет Британской Колумбии, Канада)
- Бакалавр по специальности "Английский язык и литература" (Университет Саймон Фрейзер, Канада)
- Диплом преподавателя английского языка как иностранного (TESL Canada, Vancouver Career College)
- 18-летний опыт проживания, учебы и работы за границей
- Постоянное общение с носителями языка
- 10-летний опыт переводов, есть возможность вычитки переводов носителями языка
- Имею регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ИП)
- Владение ПК: Microsoft Office, Adobe Photoshop, ABBYY FineReader
- Работаю быстро. Всегда на связи.
- Заказчикам: Переводами текстов юридической и медицинской направленности не занимаюсь.
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