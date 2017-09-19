marinlush

Марина Лущенко marinlush

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводы: французский, английский, турецкий

Переводы:

  • Профессиональные переводы: с русского на французский, английский, турецкий
  • Безупречная грамматика, лексика, стилистика и орфография
  • Даю интернет-уроки французского, английского и турецкого языков
Образование:

  • Кандидат наук по специальности "Французский язык и литература" (Университет Британской Колумбии, Канада)
  • Бакалавр по специальности "Английский язык и литература" (Университет Саймон Фрейзер, Канада)
  • Диплом преподавателя английского языка как иностранного (TESL Canada, Vancouver Career College)
  • 18-летний опыт проживания, учебы и работы за границей
  • Постоянное общение с носителями языка
  • 10-летний опыт переводов, есть возможность вычитки переводов носителями языка
  • Имею регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ИП)
  • Владение ПК: Microsoft Office, Adobe Photoshop, ABBYY FineReader
  • Работаю быстро. Всегда на связи.
  • Заказчикам: Переводами текстов юридической и медицинской направленности не занимаюсь.
Photoshop