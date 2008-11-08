1.Личные данные
Мастинa Марина Анатольевна
02.11.1985, 23 года
119234, Москва, Ленинские горы, стр.1, 1622В
89637753429
2.Образование
2003 - 2008 гг. Мордовский государственный университет им Н.П. Огарева
Факультет: Институт национальной культуры
Специальность: Народное художественное творчество, (средний балл 4.5), диплом ВСГ 3102065.
Квалификация: Художественный руководитель студии декоративно – прикладного творчества, преподаватель
Тема дипломной работы: Традиционные способы рельефа в керамике. Целью работы явилось разработка эскизов, создание формы и изготовление четырех декоративно – керамических медалей. Дипломная работа выполнена с оценкой – отлично
3.Личные сведения
Иностранный язык – английский, intermediate
PhotoShop, Corel Draw, AutoCad
- Без названия147 просмотров
- Георгий Победоносец154 просмотра
- Медаль "Стратонавтам"164 просмотра
- Медаль "Патриарх Никон"193 просмотра
- Медаль "Революционерам Октября"199 просмотров
- Медаль "Навеки с Россией"145 просмотров
- Портрет неизвестной156 просмотров