1.Личные данные

Мастинa Марина Анатольевна

02.11.1985, 23 года

119234, Москва, Ленинские горы, стр.1, 1622В

89637753429

[email protected]

2.Образование

2003 - 2008 гг. Мордовский государственный университет им Н.П. Огарева

Факультет: Институт национальной культуры

Специальность: Народное художественное творчество, (средний балл 4.5), диплом ВСГ 3102065.

Квалификация: Художественный руководитель студии декоративно – прикладного творчества, преподаватель

Тема дипломной работы: Традиционные способы рельефа в керамике. Целью работы явилось разработка эскизов, создание формы и изготовление четырех декоративно – керамических медалей. Дипломная работа выполнена с оценкой – отлично

3.Личные сведения

 Иностранный язык – английский, intermediate

 PhotoShop, Corel Draw, AutoCad