Образование: высшее
Факультет: перевод и переводоведение.
Специальность: лингвист-переводчик. (Английский, немецкий)
Опыт работы:
1. январь 2010-
по настоящее время Бишкекский Филиал Международного Славянского Института
Преподаватель английского языка (Грамматика английского языка;
Практический курс по переводу; Лексикология и Стилистика
Английского языка)
2. ОсОО «Насиптеш» Brooklyn School
Преподаватель английского языка
3. Американский Университет Центральной Азии
Офис-менеджер со знанием англ. (направление
«Естественные Науки и Информационные
Технологии»)
Основные направления работы: переводы различной степени сложности (английский, русский)
поиск и обработка информации
рерайтинг (качественная переработка текстов и статей)
копирайтинг (написание текстов, статей на различные темы)