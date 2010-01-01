maris29

Марина maris29

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Образование: высшее

Факультет: перевод и переводоведение.

Специальность: лингвист-переводчик. (Английский, немецкий)

Опыт работы:

1. январь 2010-

по настоящее время Бишкекский Филиал Международного Славянского Института

Преподаватель английского языка (Грамматика английского языка;

Практический курс по переводу; Лексикология и Стилистика

Английского языка)

2. ОсОО «Насиптеш» Brooklyn School

Преподаватель английского языка

3. Американский Университет Центральной Азии

Офис-менеджер со знанием англ. (направление

«Естественные Науки и Информационные

Технологии»)

Основные направления работы: переводы различной степени сложности (английский, русский)

поиск и обработка информации

рерайтинг (качественная переработка текстов и статей)

копирайтинг (написание текстов, статей на различные темы)