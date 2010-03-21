Образование
1999–2004 Сумской государственный педагогический Сумы институт им. А.С.Макаренка
• Диплом специалиста, учитель английского, немецкого и зарубежной литературы
• Дипломная работа на тему «Сонет. Лингвостилистические особенности жанра»
• Студенческая научная конференция «Особенности перевода сонетов Шекспира на русский и украинский языки»
2007-2009 Полтавский институт экономики и права
Диплом бакалавра, переводчик английского, немецкого, французского языков
• Кафедра перевода
• Переводческая практика в музеях Полтавы
Опыт работы
2004-2005 Заведующий фонокабинетом-лаборант
Полтавский институт экономики и права, кафедра иностранных языков
• Набор текста на английском, украинском, русском языках
• Составление рабочих планов кафедры, графиков дежурств, графиков курсовых. дипломных в Microsoft Word и Excel
2004, декабрь Переводчик команды недолгосрочных наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ Миссии наблюдения за выборами г.Полтава
• Выполняла обязанности временного переводчика английского языка команды наблюдателей ОБСЕ
2004-2005 Преподаватель английского языка
Полтавский институт экономики и права, кафедра иностранных языков
• Проводила занятия со студентами юридического, экономического, социально-гуманитарного факультетов
• Организовывала работу по внеклассным занятиям в лингафонном кабинете
• Руководила научным студенческим кружком
2005-2006 Преподаватель английского языка
Полтавский институт экономики и права, кафедра перевода
• Вела предметы «Основы работы гида-переводчика», «Грамматика английского языка» студентам-переводчикам 2-3 курсов
• Курировала научные работы по теоретической грамматике и стилистике английского языка
• Руководила языковой переводческой практикой студентов 1 курса совместно с американскими студентами Ли Университета
2006, август Переводчик книги о Кришне
2007, февраль-2008, ноябрь Администратор новостей (удаленно), редактор-переводчик
• Перевод новостей на следующие тематики:
шоу-бизнесс, наука, медицина, космос, криминал, спорт, природа, политика.
2008, март – май Преподаватель английского языка Полтавский институт потребительской кооперации Украины
Научные публикации
2005, 22-23 апреля
Статья, опубликованная в материалах Второй Всеукраинской научно-практичной конференции «Національна ідея в освіті і науці в умовах реформування державотворчих процесів» на тему «Сучасні проблеми демократизації освіти в Україні»
2006
Статья в журнале ВАК Украины «Військова освіта» №1, 2006 на тему «До питання кооперативних методів у навчанні та вивченні іноземної мови»
2006, 20-21 апреля
Статья, опубликованная в материалах Третьей Всеукраинской научно-практичной конференции «Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти» на тему «Multiply Intelligences Theory as one of the productive ways in the process of teaching»
Семинары и конференции 2005
• Участие в семинарах для преподавателей Алана МакЛана (преподаватель ЛиУниверситета)
• Выступление в научном семинаре кафедры иностранных языков ПИЕП на тему «Особливості підготовки студентів до участі в науково-практичній конференції різних рівнів та форм»
• Участие в семинаре «Шляхи інтеграції України в європейську світову систему освіти»
2005, 22-23 апреля
Выступление с докладом во Второй Всеукраинской научно-практичной конференции «Національна ідея в освіті і науці в умовах реформування державотворчих процесів» на тему «Сучасні проблеми демократизації освіти в Україні»
2006, 20-21 апреля
Выступление с докладом в Третьей Всеукраинской научно-практичной конференции «Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти» на тему «Multiply Intelligences Theory as one of the productive ways in the process of teaching»