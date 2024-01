Образование

1999–2004 Сумской государственный педагогический Сумы институт им. А.С.Макаренка

• Диплом специалиста, учитель английского, немецкого и зарубежной литературы

• Дипломная работа на тему «Сонет. Лингвостилистические особенности жанра»

• Студенческая научная конференция «Особенности перевода сонетов Шекспира на русский и украинский языки»

2007-2009 Полтавский институт экономики и права

Диплом бакалавра, переводчик английского, немецкого, французского языков

• Кафедра перевода

• Переводческая практика в музеях Полтавы

Опыт работы

2004-2005 Заведующий фонокабинетом-лаборант

Полтавский институт экономики и права, кафедра иностранных языков

• Набор текста на английском, украинском, русском языках

• Составление рабочих планов кафедры, графиков дежурств, графиков курсовых. дипломных в Microsoft Word и Excel

2004, декабрь Переводчик команды недолгосрочных наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ Миссии наблюдения за выборами г.Полтава

• Выполняла обязанности временного переводчика английского языка команды наблюдателей ОБСЕ

2004-2005 Преподаватель английского языка

Полтавский институт экономики и права, кафедра иностранных языков

• Проводила занятия со студентами юридического, экономического, социально-гуманитарного факультетов

• Организовывала работу по внеклассным занятиям в лингафонном кабинете

• Руководила научным студенческим кружком

2005-2006 Преподаватель английского языка

Полтавский институт экономики и права, кафедра перевода

• Вела предметы «Основы работы гида-переводчика», «Грамматика английского языка» студентам-переводчикам 2-3 курсов

• Курировала научные работы по теоретической грамматике и стилистике английского языка

• Руководила языковой переводческой практикой студентов 1 курса совместно с американскими студентами Ли Университета

2006, август Переводчик книги о Кришне

2007, февраль-2008, ноябрь Администратор новостей (удаленно), редактор-переводчик

http://www.lenta.co.il/

• Перевод новостей на следующие тематики:

шоу-бизнесс, наука, медицина, космос, криминал, спорт, природа, политика.

2008, март – май Преподаватель английского языка Полтавский институт потребительской кооперации Украины

Научные публикации

2005, 22-23 апреля

Статья, опубликованная в материалах Второй Всеукраинской научно-практичной конференции «Національна ідея в освіті і науці в умовах реформування державотворчих процесів» на тему «Сучасні проблеми демократизації освіти в Україні»

2006

Статья в журнале ВАК Украины «Військова освіта» №1, 2006 на тему «До питання кооперативних методів у навчанні та вивченні іноземної мови»

2006, 20-21 апреля

Статья, опубликованная в материалах Третьей Всеукраинской научно-практичной конференции «Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти» на тему «Multiply Intelligences Theory as one of the productive ways in the process of teaching»

Семинары и конференции 2005

• Участие в семинарах для преподавателей Алана МакЛана (преподаватель ЛиУниверситета)

• Выступление в научном семинаре кафедры иностранных языков ПИЕП на тему «Особливості підготовки студентів до участі в науково-практичній конференції різних рівнів та форм»

• Участие в семинаре «Шляхи інтеграції України в європейську світову систему освіти»

2005, 22-23 апреля

Выступление с докладом во Второй Всеукраинской научно-практичной конференции «Національна ідея в освіті і науці в умовах реформування державотворчих процесів» на тему «Сучасні проблеми демократизації освіти в Україні»

2006, 20-21 апреля

Выступление с докладом в Третьей Всеукраинской научно-практичной конференции «Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти» на тему «Multiply Intelligences Theory as one of the productive ways in the process of teaching»