Графический дизайнер, фотограф, интернет маркетолог

с 2003 года - фотографирую и обрабатываю фотографии

с 2013 года - работа графическим дизайнером в компании

с 2015 года - интернет маркетолог (медицинские клиники, ночной клуб, бренды одежды, стриптиз клуб)

- подготовка к печати

- оформление графической документации

- создание макетов для соцсетей, оформление страниц для любого направления -бизнес или коммерция

- создание и монтаж видео

- рекламные анимационные ролики (продающие и запоминающиеся)

- полиграфия: дизайн визиток, листовок, бланков, баннеров и афиш

Почему нужно выбрать меня? Я работаю на результат, перфекционистка высокого уровня )))