Графический дизайнер, фотограф, интернет маркетолог
с 2003 года - фотографирую и обрабатываю фотографии
с 2013 года - работа графическим дизайнером в компании
с 2015 года - интернет маркетолог (медицинские клиники, ночной клуб, бренды одежды, стриптиз клуб)
- подготовка к печати
- оформление графической документации
- создание макетов для соцсетей, оформление страниц для любого направления -бизнес или коммерция
- создание и монтаж видео
- рекламные анимационные ролики (продающие и запоминающиеся)
- полиграфия: дизайн визиток, листовок, бланков, баннеров и афиш
Почему нужно выбрать меня? Я работаю на результат, перфекционистка высокого уровня )))