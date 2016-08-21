marisha_more

Здравствуйте! Меня зовут Марина.

Пишу тексты сколько себя помню: еще в школе публиковалась в районных газетах и общегородских ( "Литературная газета", "Слово за нами").

Позже настало время повышать мастерство. Я писала репортажи с рок-концертов, фотографировала, работала редактором сайта rockcult.ru, создавала статьи для блога сайта об алкоголе Bartrip вместе с короткими текстами для соцсетей. Подготавливала интернет-рассылки магазина GoodLocal.

Знаю (почти) в совершенстве английский и французский языки, а также совершенно свободно говорю на украинском.

Все успешно (рекомендации есть). Но нужно больше. Поэтому я здесь.

Со мной можно связаться:

- по телефону +7 985 223 80 36

- по почте [email protected]

- по скайпу marisha_pirozhok