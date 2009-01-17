marishabelle

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Добро пожаловать, уважаемые заказчики!

Я дипломированный переводчик и преподаватель английского языка с 3 -летним стажем работы

Образование - высшее (переводчик, лингвист)

Томский политехнический университет, Институт языковых коммуникаций

Направление перевода: английский-русский, русский-английский

Перевожу тексты общей тематики:

- литература и искусство

- страноведение

- туризм

- кулинария

- мода

- психология

- эзотерика

Обращайтесь, буду рада Вам помочь!

С уважением,

Марина