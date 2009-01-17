marishabelle

Марина Морозова marishabellemarishabelle
40 летРоссия/Кемерово
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
Добро пожаловать, уважаемые заказчики!
Я дипломированный переводчик и преподаватель английского языка с 3 -летним стажем работы
Образование - высшее (переводчик, лингвист)
Томский политехнический университет, Институт языковых коммуникаций
Направление перевода: английский-русский, русский-английский
Перевожу тексты общей тематики:
- литература и искусство
- страноведение
- туризм
- кулинария
- мода
- психология
- эзотерика
Обращайтесь, буду рада Вам помочь!
С уважением,
Марина
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