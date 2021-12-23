marishik_SMN

Видеомонтаж на любую тематику: промо-ролик, презентация, слайдшоу

Вы хотите получить профессиональные видеоролики, видеозаставки, а также смонтировать видео? Чтобы оно работало на вас? Тогда вы обратились по адресу. Мне важно быть для Вас максимально полезной. Я буду рада помочь вам.

Смонтирую видео ролик на любую тематику:

- рекламный, логотип компании, промо-ролик- ролик для YouTube

- обзор, видео презентация, праздничные мероприятия (свадьба, юбилей, детские праздники, корпоратив)

С материалами, призывающими к насилию, национальной, расовой, религиозной вражде, я не работаю.