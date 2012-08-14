mariskka1980

Желаемая должность: Оператор пк на дому, Оператор на домашнем телефоне

Зарплата: от 9 000 руб.

Тип работы: Не имеет значения

Место работы: на дому

Мобильный телефон +7 (952) 453-53-69 (с 7 до 23)

E-mail: [email protected]

Другие контакты: Skype-marina.30.80

ISQ-645865292

Личная информация

Город проживания: Нижний Новгород

Ближайшее метро: Заречная

Уровень образования: Среднее специальное

Дата рождения: 3 декабря 1980 г. (31 год)

Пол: женский

Семейное положение: Не замужем, дети есть

Гражданство: Россия

Опыт работы

Период работы: С июля 2010 по сентябрь 2011 года

Должность: Продавец

(Полная занятость)

Название организации: ИП Кауров А. В., г. Печора

ИП, м-н Линия

Должностные обязанности и достижения: Продавец продовольственных товаров

Период работы: С октября 2007 по май 2010 года

Должность: Секретарь-помощник

(Полная занятость)

Название организации: ИП Поморцева С. А. , г. Печора

ИП, ремонтно-строительная компания

Должностные обязанности и достижения: Прием звонков, общение с клиентами, заключение договоров.

Образование

Учебное заведение: Профессиональный лицей №23, г. Печора

Дата окончания: Июнь 2006 года

Специальность: Оператор ПК

Форма обучения: Вечерняя

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Базовый

Компьютерные навыки и знания: MS office, интернет, оргтехника, любые программы схватываю быстро, даже если не работала с ними

Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь

Дополнительная информация

Готовность к командировкам: не готов