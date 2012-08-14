mariskka1980

Марина Таран mariskka1980mariskka1980
Желаемая должность: Оператор пк на дому, Оператор на домашнем телефоне
Зарплата: от 9 000 руб.
Тип работы: Не имеет значения
Место работы: на дому
Мобильный телефон +7 (952) 453-53-69 (с 7 до 23)
E-mail: [email protected]
Другие контакты: Skype-marina.30.80
ISQ-645865292
Личная информация
Город проживания: Нижний Новгород
Ближайшее метро: Заречная
Уровень образования: Среднее специальное
Дата рождения: 3 декабря 1980 г. (31 год)
Пол: женский
Семейное положение: Не замужем, дети есть
Гражданство: Россия
Опыт работы
Период работы: С июля 2010 по сентябрь 2011 года
Должность: Продавец
(Полная занятость)
Название организации: ИП Кауров А. В., г. Печора
ИП, м-н Линия
Должностные обязанности и достижения: Продавец продовольственных товаров
Период работы: С октября 2007 по май 2010 года
Должность: Секретарь-помощник
(Полная занятость)
Название организации: ИП Поморцева С. А. , г. Печора
ИП, ремонтно-строительная компания
Должностные обязанности и достижения: Прием звонков, общение с клиентами, заключение договоров.
Образование
Учебное заведение: Профессиональный лицей №23, г. Печора
Дата окончания: Июнь 2006 года
Специальность: Оператор ПК
Форма обучения: Вечерняя
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Базовый
Компьютерные навыки и знания: MS office, интернет, оргтехника, любые программы схватываю быстро, даже если не работала с ними
Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь
Дополнительная информация
Готовность к командировкам: не готов