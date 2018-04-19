maristar

Марина maristar

 
49 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Текстильный дизайн интерьера

Занимаюсь текстильным дизайном интерьера любой сложности "под ключ" (шторы, покрывала,обивка, чехлы а так-же подберу обои).   Общий стаж -16 лет. Имею свой узнаваемый стиль. Уделяю большое внимание подбору и сочетанию тканей, а так-же обработке. Люблю дорогую простоту. Имею большой опыт работы с тканями Luxe. Предлагаю большой выбор изделий солнцезащитных систем на электрике и без. В данный момент работаю частным дизайнером с архитекторами. Встречи провожу в шоу-руме, а так-же выезжаю на объект с образцами. Москва и Подмосковье. Работаю на Ваших условиях. Звоните.