Текстильный дизайн интерьера

Занимаюсь текстильным дизайном интерьера любой сложности "под ключ" (шторы, покрывала,обивка, чехлы а так-же подберу обои). Общий стаж -16 лет. Имею свой узнаваемый стиль. Уделяю большое внимание подбору и сочетанию тканей, а так-же обработке. Люблю дорогую простоту. Имею большой опыт работы с тканями Luxe. Предлагаю большой выбор изделий солнцезащитных систем на электрике и без. В данный момент работаю частным дизайнером с архитекторами. Встречи провожу в шоу-руме, а так-же выезжаю на объект с образцами. Москва и Подмосковье. Работаю на Ваших условиях. Звоните.