Корректура/Редактирование текстов

Высшее филологическое образование по специальности "Русский язык и литература". Дополнительное высшее - в сфере предпринимательской деятельности.

7-летний опыт работы корректором в ежедневной общественно-политической газете тиражом более 25 000 экземпляров. Параллельно в течение 6 лет - литературный редактор и корректор в переводном издании - еженедельной газете, выходящей на русском языке.

Излечу любой текст от орфографических, синтаксических, пунктуационных и прочих ошибок!