- Наполнение сайтов
- Поиск информации для заполнения сайта
- Поиск информации , заполнение таблицы,сохранение картинок
- Copy Paste с сайтов и загрузка на другой сайт.
- Работаю с такими CMS: shopcms, Joomla,WordPress,Vam Shop
Отзывы заказчиков
$97
10 баллов
12 лет назад
Рекомендую исполнителя! Очень качественное и быстрое выполнение задания! Будем работать и дальше!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Работаем на протяжении года - все отлично. Отличный человек:)
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $3
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