mariwka000

Маришка mariwka000

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

- Наполнение сайтов

- Поиск информации для заполнения сайта

- Поиск информации , заполнение таблицы,сохранение картинок

- Copy Paste с сайтов и загрузка на другой сайт.

- Работаю с такими CMS: shopcms, Joomla,WordPress,Vam Shop

Отзывы заказчиков

mihas_
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$97
10 баллов
12 лет назад
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Рекомендую исполнителя! Очень качественное и быстрое выполнение задания! Будем работать и дальше!
Очень хороший заказчик! Работаем на протяжении года - все отлично. Отличный человек:)
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $3
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