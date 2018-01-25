Видеомонтаж - быстро и качественно

Видеомонтаж - быстро и качественно

профессиональный опыт в документальном кино, коротком метре, а также иммиджевой рекламе

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Видеомонтаж, видеосъемка, видеодизайн (опыт работы - 3 года)

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Опыт работы с:

Adobe Premiere

Adobe After

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

Adobe SpeedGrade

Corel Draw

Adobe Illustrator

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Иностранные языки:

Английский - технический,

Русский - родной,

Украинский - родной.

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позиция:

Использую современные подходы и решения, продумываю концепцию и мотивационность видеопродукта. Творчески решаю любые несовместимости и проблемы