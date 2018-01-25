Видеомонтаж - быстро и качественно
профессиональный опыт в документальном кино, коротком метре, а также иммиджевой рекламе
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Видеомонтаж, видеосъемка, видеодизайн (опыт работы - 3 года)
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Опыт работы с:
Adobe Premiere
Adobe After
Adobe Photoshop
Adobe Lightroom
Adobe SpeedGrade
Corel Draw
Adobe Illustrator
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Иностранные языки:
Английский - технический,
Русский - родной,
Украинский - родной.
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позиция:
Использую современные подходы и решения, продумываю концепцию и мотивационность видеопродукта. Творчески решаю любые несовместимости и проблемы